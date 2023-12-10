Милей назвал ситуацию в экономике Аргентины критической и предрек ее ухудшение

Экономическая ситуация в Аргентине «критическая» и может ухудшиться, однако впоследствии экономика перейдет к росту, заявил 10 декабря официально вступивший в должность президент страны Хавьер Милей.

В своей инаугурационной речи он анонсировал резкое сокращение государственных расходов в целях ликвидации крупнейшего в истории страны кризиса.

«Мы знаем, что в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится, но вскоре мы увидим плоды наших усилий, создав базу для уверенного и устойчивого роста», — приводит его слова The Associated Press.

По словам Милея, шоковые меры связаны с проблемами, к которым привели действия предыдущего правительства. Новый аргентинский лидер считает, что в подобных условиях требуются решительные действия, у которых нет альтернатив. В связи с этим он пообещал необходимые, но «трудные решения», которые последуют в ближайшие недели.

Милей официально вступил в должность ранее в этот день. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал ему президентскую ленту и жезл.

О его победе на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый аргентинский президент начал отказываться от части своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

28 ноября Милей встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи стороны пообещали поддерживать в будущем тесный контакт. При этом, по словам кандидата на пост главы аргентинского МИДа Дианы Мондино, при новом президенте страна не собирается разрывать отношения с Россией.