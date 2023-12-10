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Гукасян заявил о полноценной подготовке к предстоящему бою с Рамиресом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал о своем плане на бой против американца Джемини Рамиреса на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 15 декабря в Челябинске. В разговоре с «Известиями» 10 декабря он отметил, что настроен на полноценный поединок.

«Я готовлюсь всегда на полноценный бой. Если будет возможность попасть — я попаду, ударю. А так мы с тренером проделали большую работу», — пояснил спортсмен.

Гукасян отметил, что накануне для подготовки к встрече с американским соперником провел продуктивные спарринги с леворукими боксерами, которые при этом были еще и близнецами.

«Бой у меня хотя и четыре раунда, они меня погоняли по три раунда каждый. В целом в рабочем режиме готовимся», — сообщил он.

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Ранее 10 декабря российский боксер Алексей Папин, комментируя предстоящий поединок между Гукасяном и Рамиресом, который состоится по правилам бокса, предположил, что состязание будет конкурентным. При этом сам он будет болеть за Гукасяна, с которым знаком.

В этот же день боксеры из США Джемини Рамирес и Питер Добсон, приехавшие в Россию на новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прогулялись по Красной площади в Москве и поделились своими впечатлениями. Как признались спортсмены, им понравилась снежная и морозная погода в российской столице.

15 декабря в Челябинске в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» американские бойцы сразятся с российскими боксерами. Рамирес выйдет на ринг против Гукасяна, а Добсон станет противником Игоря Свиридченкова.

В главном бою вечера зрители увидят поединок Максима Бабанина против Кевина Джонсона, а в соглавном бою Павел Шульский сразится с Джейсоном Гаверном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность» в 21:00 мск. Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

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