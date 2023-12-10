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Матч чемпионата Испании «Гранада» – «Атлетик» остановлен из-за смерти болельщика

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Матч чемпионата Испании по футболу между командами «Гранада» и «Атлетик» остановлен и не будет доигран в воскресенье, 10 декабря, из-за смерти болельщика. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Бильбао.

На момент остановки игры счет был 1:0 в пользу гостей. Отмечается, что о времени возобновления матча объявят дополнительно.

По данным спортивного издания Marca, игра была остановлена в начале первого тайма после того, как голкипер гостей Унаи Симон предупредил судью об инциденте на трибунах. Футболисты обеих команд покинули поле, в то время как врачи начали оказывать помощь зрителю, у которого произошел сердечный приступ.

«Оба клуба согласились приостановить матч из-за смерти болельщика в Лос-Карменесе. «Атлетик» глубоко сожалеет об этом событии и выражает поддержку семье болельщика», — говорится в заявлении пресс-службы в соцсети X (бывш. Twitter).

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До этого, в декабре 2021 года, болельщик команды «Крыльев Советов» скончался на стадионе после матча футбольной команды с «Рубином». Встреча команд проходила в рамках 18-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги». За 10 минут до финального свистка одному из фанатов на трибуне стало плохо с сердцем. До конца матча мужчине делали непрямой массаж и ожидали реанимацию, однако спасти болельщика не удалось.

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