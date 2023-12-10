Политолог заявил о тотальной подчиненности Берлина Вашингтону

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) является попыткой переложить ответственность с немецких властей. Таким образом 10 декабря прокомментировал «Известиям» слова немецкого лидера политолог Владимир Киреев.

«Европейские, и прежде всего немецкие, политики находятся в ситуации, когда между их интересами и мировоззрением существует глубокая пропасть. Кроме того, их понимание реальности <...> интерпретируется разными теориями, концепциями, приходящими друг с другом в глубокое противоречие», — указал эксперт.

Киреев отметил, что тесная интеграция с Россией находится в интересах немецкой экономики. В частности, ФРГ выгодно пользоваться российскими энергоресурсами и поставлять в РФ свою продукцию. По этой причине промышленность Германии с 1970-х годов росла на доступных российских энергоресурсах и полезных ископаемых, напомнил политолог.

В то же время Германия с 1945 года находится под тотальным контролем США, в связи с чем немецкие политики привыкли реализовывать указания из Вашингтона, добавил эксперт. По его оценке, исключением не стало и начало в 2022 году российской спецоперации по защите Донбасса​​​, когда власти Германии решили по приказу из США разорвать отношения с Россией.

При этом политики ФРГ не учли интересы собственной экономики, надеясь на простое разрешение ситуации, подчеркнул Киреев. Политолог напомнил, что в итоге у Германии не получилось ни отыскать альтернативные источники энергии, ни восстановить отношения с РФ.

Настоящая ответственность за разрыв немецко-российских связей лежит на политическом классе Германии, который находится в слишком тесной подчиненности Вашингтону и не защищает свои собственные национальные интересы, резюмировал эксперт.

Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

В тот же день на слова канцлера ФРГ отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата АдГ, сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки, даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.