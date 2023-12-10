Корреспондент «Известий» показал работу «блуждающего» миномета и коптеров ВС РФ

Российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса используют «блуждающие» минометы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кадры работы соответствующих боевых расчетов 10 декабря показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Только что отработали первым снарядом по опорникам ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.). Сейчас готовимся — заряжаем еще один снаряд и быстро меняем позицию. Одновременно следим за небом, чтобы внезапно не появились вражеские «птички» (беспилотники. — Ред.)», — рассказал он.

Военнослужащий с позывным Волкодав отметил, что смена позиций необходима из-за особенностей поведения противника, который делает то же самое.

«Противник всегда в движении. Они тоже с той стороны понимают, что мы здесь не конфеты раздаем. Приехали, отработали — всё, вся наша работа», — поделился боец.

Он отметил, что артиллерию противник не любил во все времена. Подобное отношение указывает на эффективность работы расчетов, добавил Волкодав.

Другой военнослужащий продемонстрировал корреспонденту запуск дрона над Днепром и рассказал об особенностях использования беспилотников.

«Коптер изнашивается, но все-таки это расходный материал. Поэтому работаем и днем и ночью, обеспечивая гуманитарную помощь и Министерство обороны. Работаем каждый день 24/7», — рассказал боец.

Оператор БПЛА добавил, что занимается этим уже второй год. По его словам, российские военные знают места проживания и наблюдательные пункты военнослужащих ВСУ. В частности, по их реакции на приближение беспилотника легко можно понять, употреблял ли противник наркотические вещества, отметил собеседник.

Накануне корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал о службе в одном подразделении трех братьев-артиллеристов из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые вместе уничтожают позиции боевиков ВСУ. Старший из них с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца.

До этого «Известия» показали особенности применения ВС РФ в зоне спецоперации самоходного артиллерийского орудия (САУ) «Малка», которое является модернизированной версией советского 203-миллиметрового орудия «Пион».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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