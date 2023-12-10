Реклама
Прямой эфир
Мир
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха
Политика
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Общество
Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы
Общество
В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков
Мир
Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией
Мир
Украинские дальнобойщики устроили на границе с Польшей ответную забастовку
Политика
В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ
Армия
Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты
Общество
Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
Политика
Путин пообещал посещать новые регионы России
Мир
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу «блуждающего» миномета и коптеров ВС РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса используют «блуждающие» минометы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кадры работы соответствующих боевых расчетов 10 декабря показал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Только что отработали первым снарядом по опорникам ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.). Сейчас готовимся — заряжаем еще один снаряд и быстро меняем позицию. Одновременно следим за небом, чтобы внезапно не появились вражеские «птички» (беспилотники. — Ред.)», — рассказал он.

Военнослужащий с позывным Волкодав отметил, что смена позиций необходима из-за особенностей поведения противника, который делает то же самое.

«Противник всегда в движении. Они тоже с той стороны понимают, что мы здесь не конфеты раздаем. Приехали, отработали — всё, вся наша работа», — поделился боец.

Он отметил, что артиллерию противник не любил во все времена. Подобное отношение указывает на эффективность работы расчетов, добавил Волкодав.

Другой военнослужащий продемонстрировал корреспонденту запуск дрона над Днепром и рассказал об особенностях использования беспилотников.

«Коптер изнашивается, но все-таки это расходный материал. Поэтому работаем и днем и ночью, обеспечивая гуманитарную помощь и Министерство обороны. Работаем каждый день 24/7», — рассказал боец.

Оператор БПЛА добавил, что занимается этим уже второй год. По его словам, российские военные знают места проживания и наблюдательные пункты военнослужащих ВСУ. В частности, по их реакции на приближение беспилотника легко можно понять, употреблял ли противник наркотические вещества, отметил собеседник.

На входной волне: морскую пехоту усилят штурмовиками и артиллерией
Какие задачи смогут решать новые дивизии «черных беретов»

Накануне корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал о службе в одном подразделении трех братьев-артиллеристов из Донецкой Народной Республики (ДНР), которые вместе уничтожают позиции боевиков ВСУ. Старший из них с позывным Турбо сообщил, что является заместителем командира взвода управления. Он рассказал, что пошел в армию сразу, как только ему исполнилось 18 лет, встав на защиту родной республики. Вскоре к нему присоединились и два его брата-близнеца.

До этого «Известия» показали особенности применения ВС РФ в зоне спецоперации самоходного артиллерийского орудия (САУ) «Малка», которое является модернизированной версией советского 203-миллиметрового орудия «Пион».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023