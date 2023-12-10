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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в центре внимания была острая ситуация в зоне конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа.

«Выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях», — указано на сайте Кремля.

Также была отмечена крайняя важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. И Россия готова оказывать содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.

«Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян», — добавляется в сообщении.

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Ранее, 10 декабря, в канцелярии израильского премьера сообщили, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России выразил признательность за усилия РФ по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего также российским гражданством.

До этого, 9 декабря, сообщалось, что Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи. В канцелярии египетского лидера отметили, что главы государств договорились продолжать добиваться установления режима прекращения огня в Газе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 декабря, заявил, что ситуация с продолжающимся палестино-израильским конфликтом вызывает обеспокоенность. Двумя днями ранее Путин отметил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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