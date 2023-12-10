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Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

The Times of Israel: Нетаньяху покинул заседание правительства ради Путина
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание правительства из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 10 декабря, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

По данным источника издания, Путин и Нетаньяху разговаривали по телефону около 50 минут. Это был их первый разговор примерно за два месяца, последний состоялся 16 октября.

Кроме того, в канцелярии также добавили, что израильский премьер в ходе телефонного разговора выразил признательность главе РФ за усилия государства по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего также российским гражданством.

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Ранее, 5 декабря, Нетаньяху рассказал, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время военной операции в секторе Газа удалось ликвидировать командиров около половины батальонов палестинской группировки ХАМАС. Нетаньяху также добавил, что палестинское движение «больше никогда не будет угрозой для Израиля».

В тот же день на пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что после завершения палестино-израильского конфликта сектор Газа должен быть демилитаризован ЦАХАЛ. Он также подчеркнул, что при этом ни один субъект международных отношений не может принимать участие в этом процессе.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС и ЦАХАЛ обменялись более чем 200 заложниками. Однако, по израильским официальным данным, в анклаве всё еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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