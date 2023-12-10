Россия стала намного сильнее в результате конфликта с Украиной, что является главным результатом военных действий, развязанных США руками киевских властей. Об этом 10 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО. Но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — выступая в режиме видеоконференции в рамках Дохийского форума, сказал Лавров.

Он отметил, что так будет и после окончания военного конфликта РФ и Украины, о чем свидетельствуют исторические примеры.

«В начале XIX века Наполеон собрал почти всю Европу для атаки на Россию. Мы победили его и стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он поставил под свое командование большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он был также побежден, и мы стали сильнее после этой войны», — заявил высокопоставленный дипломат.

Ранее в этот день сообщалось, что президент России Владимир Путин в разговоре с награжденными Героями России на тему специальной военной операции заявил, что Запад пытается раздавить Россию, но у них это никогда не получится. Он подчеркнул, что у Украины нет ничего своего, — ни идеологии, ни военной промышленности, поэтому у нее нет будущего как у страны, а у России оно есть.

До этого, 1 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что в нынешней борьбе России с нацизмом на Украине историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны. Он отметил, что уничтожение людей для высвобождения так называемого жизненного пространства являлось стержневой идеей нацистской политики.

В тот же день Лавров указал, что Москва не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию военного конфликта России и Украины. Как отметил российский министр иностранных дел, для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», однако «ребята» с противоположной стороны «танцуют брейк-данс».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.