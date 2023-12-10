В Испании задержали одного из лидеров устроившей более 300 кибератак группировки
В Испании сотрудники полиции задержали одного из лидеров группировки хакеров, устроившей более 300 кибератак. Об этом сообщает испанский новостной сайт Portada CMM в воскресенье, 10 декабря.
«В Аликанте задержан лидер финансового аппарата одной из самых влиятельных хакерских группировок в мире. Они называют себя Kelvin Security и напрямую связаны с атаками на критически важную инфраструктуру и правительственные учреждения по всему миру, включая компьютерные системы правительства Кастилии-Ла-Манчи в Испании», — говорится в статье.
Уточняется, что задержанный является гражданином Венесуэлы. В настоящее время он «передан в распоряжение главы следственного суда № 7 Аликанте, который уже выдал постановление о его помещении в тюрьму».
По версии испанской национальной полиции, задержанный является «главным ответственным за отмывание денег, полученных от преступной деятельности группировки». Ему предъявлены обвинения в принадлежности к преступной организации, разглашении тайны, повреждении компьютеров и отмывании денег.
«В число стран, подвергшихся нападкам этой киберпреступной организации, помимо Испании входят США, Германия, Италия, Аргентина, Чили и Япония. В общей сложности за последние три года организация осуществила более 300 атак высокого уровня на стратегические сектора более чем в 90 странах», — указано в материале.
В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что команда хакеров получила доступ к электронным адресам около 632 тыс. служащих США в министерствах обороны и юстиции. Утечка данных произошла в результате взлома MOVEit — программного обеспечения для передачи файлов.
Агентство со ссылкой на отчет Управления кадровой службы США (OPM) уточнило, что хакеры также получили доступ к ссылкам на опросы государственных служащих, проводимые организацией, и внутренним кодам отслеживания OPM.