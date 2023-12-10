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Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению из Газы гражданина Израиля

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за усилия России по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего также российским гражданством. Об этом сообщили в воскресенье, 10 декабря, в канцелярии израильского премьера.

«Нетаньяху выразил признательность президенту России за усилия по освобождению гражданина Израиля с российским гражданством на прошлой неделе», — передает сообщение канцелярии израильский новостной портал «0404».

Кроме того, Нетаньяху призвал Путина оказать влияние на международный комитет Красного Креста (МККК) с целью, чтобы его сотрудники «посетили израильских заложников, остающихся в плену движения ХАМАС, для проведения медицинских осмотров и передачи лекарств».

Отмечается, что беседа лидеров двух стран длилась около 50 минут. Это их первый разговор с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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