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В ВОЗ предупредили об угрозе распространения инфекций в секторе Газа

Гебрейесус: в секторе Газа сложились все условия для распространения инфекций
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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В секторе Газа на глазах рушится система здравоохранения, в связи с чем в анклаве сложились идеальные условия для распространения болезней. Об этом 10 декабря заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отметив, что в дальнейшем стоит ожидать только усугубления ситуации.

«Система здравоохранения Газы стоит на коленях и рушится. <…> По мере того как всё больше людей переезжают на всё меньшие территории, перенаселенность в сочетании с отсутствием достаточного питания, воды, жилья и санитарии создает идеальные условия для распространения болезней», — заявил он на специальном заседании исполкома ВОЗ по ситуации на палестинских территориях. Его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус обратил внимание, что тревожные сигналы поступают «об эпидемических заболеваниях, включая кровавую диарею и желтуху». Также он заявил о распространении респираторных инфекций, риск которых по мере приближения зимних условий будет только расти.

По данным гендиректора ВОЗ, сейчас в секторе Газа «в среднем на каждые 700 человек приходится одна душевая кабина и один туалет на каждые 150 человек». При этом только 14 из 36 больниц в анклаве «функционируют хотя бы частично»: в наличии там только 1,4 тыс. коек, хотя изначально их насчитывалось 3,5 тыс. Также не работают почти две трети центров первичной медико-санитарной помощи.

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Ранее, 6 декабря, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа апокалиптической. Он подчеркнул, что сейчас 1,9 млн из 2,2 млн жителей палестинского анклава были вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях».

5 декабря в ВОЗ заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов ЦАХАЛ. Кроме того, представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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