Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Россия не разрывает дипотношения с Германией. Таким образом он прокомментировал прекращение работы генконсульств ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Фрагмент его речи опубликовал в своем Telegram-канале 10 декабря журналист Павел Зарубин.

«Никаких дипотношений не разрываем. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня примет верительные грамоты у посла Германии. Но правду мы им скажем», — сказал Лавров в беседе с журналистами перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, которая прошла 4 декабря.

На церемонии Путин заявил, что прерванное сотрудничество России и Германии невыгодно обеим сторонам. Президент отметил, что отношения были подорваны в том числе из-за диверсий на «Северных потоках». Глава государства подчеркнул, что РФ всегда выступала за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

1 декабря на сайте представительства ФРГ в России появилось сообщение о закрытии генеральных консульств Германии в Екатеринбурге и Новосибирске. Остались работать генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и посольство в Москве.

Ранее, 30 ноября стало известно, что генконсульство ФРГ в Калининграде прекратило свою работу. Информация об этом также размещена на его официальном сайте.