Песков заявил о «непочатом крае» работы у России с ОАЭ и Саудовской Аравией
Россия продолжит развивать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией, работы непочатый край. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам визита российского президента Владимира Путина на Ближний Восток.
Пресс-секретарь указал, что оба государства являются важными партнерами России в арабском мире, они «играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей».
«Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого представлен воскресенье, 10 декабря.
Комментируя переговоры российского лидера с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом «за закрытыми дверями», официальный представитель Кремля рассказал, что экономическое сотрудничество государств не может быть на данный момент публичным из-за большого количества недоброжелателей и стран, «которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров».
«Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше все наше сотрудничество расширять», — подчеркнул Песков.
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом в среду, 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с президентом ОАЭ заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.
Затем в этот же день президент России прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем государства. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.