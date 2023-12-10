Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам Евросоюза приходится бороться за сохранение своей идентичности. Об этом она написала в своем Telegram-канале 10 декабря.

Таким образом Захарова прокомментировала возможные планы по вступление Сербии в ЕС, о которых заявил сербский министр обороны Милош Вучевич изданию Politika. Он отметил, что республика продолжит работать в направлении членства в ЕС, однако не собирается «отказываться от своей национальной ДНК» и вводить санкции против России.

«Вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генно-модифированного национального сознания», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова на примере Польши и Венгрии, которые являются членами ЕС и НАТО, объяснила, чего, по ее мнению, стоит ожидать Сербии.

«Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые, будучи полноправными членами Евросоюза, вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции — и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции», — добавила она в своей публикации.

Дипломат также призвала не «сбрасывать со счетов западное коварство». По ее словам, страны Запада «обещают много, а добившись своего, не выполняют ничего».

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС будет необходимо провести реформу после вступления в альянс новых государств. Он отметил, что ЕС выступает важным элементом для единства Европы, поэтому его важно расширять и принимать новых членов. По его словам, в противном случае другие страны «придут в регион, с тем чтобы ослабить и разделить». Кроме того, французский лидер также обратил внимание на ограниченность полномочий Европарламента.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Также заявки на вступление подали Грузия и самопровозглашенное Косово.