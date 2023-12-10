Боец Папин заявил о превосходстве Бабанина над его соперником Джонсоном

Россиянин Максим Бабанин имеет в бою 15 декабря с американцем Кевином Джонсоном больше шансов на победу, чем его соперник. Спортсмен из РФ демонстрирует уровень бокса выше. Об этом в воскресенье, 10 декабря, рассказал боксер Алексей Папин «Известиям».

«Я думаю, что все-таки фаворитом этого поединка будет Максим Бабанин. Я видел бой Кевина Джонсона против Вячеслава Дацика, где Кевин Джонсон прямо «на тоненького» выиграл. Не сказать, что он одержал какую-то яркую победу», — объяснил спортсмен.

Он также обратил внимание на разницу бокса Бабанина и Дацика и напомнил, как первый бил Тайсона Фьюри. Папин предположил, что соперник Джонсона в предстоящем бою имеет кондиции выше.

«Максу я еще позвоню лучше или напишу сообщение голосовое, пожелаю ему удачи. Но здесь, пользуясь возможностью, тоже: Макс, будем смотреть, болеть за тебя, давай, будем держать за тебя кулаки, и удачного боя и яркой победы», — поделился боксер.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря состоятся четыре боя. Помимо поединка Бабанин — Джонсон в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 23:00 по местному времени (21:00 мск). Трансляция же боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 00:00 (22:00 мск).

До этого, 8 декабря, российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Бабанина и Джонсона. Он рассказал «Известиям», что, по его мнению, россиянин выиграет бой, но, возможно, ему будет сложно добиться победы, так как американец «тоже имеет свои сильные стороны и может провести бой от обороны».