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Офицер Дэвис назвал слова шефа Пентагона об угрозе Европе со стороны РФ абсурдом

Офицер Дэвис назвал слова Остина об угрозе Европе со стороны Путина абсурдом
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Фото: Global Look Press/IChad Mcneeley/Dod
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Слова главы Пентагона Ллойда Остина об угрозе для Западной Европы в случае победы президента России Владимира Путина в украинском конфликте просто абсурдны. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, российского лидера заботит только безопасность собственной страны, и ему не нужен открытый конфликт с Западом.

«Зачем Путину это делать (нападать на Европу. — Ред.)? Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Всё, что он делал, всё, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить безопасность границ России», — отметил Дэвис в эфире канала 8 декабря.

Он добавил, что Остин, делая подобные заявления, либо лукавит, либо показывает свою некомпетентность.

«Когда Остин говорит о таких вещах, он или делает это неискренне, или не думает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов правильный», — указал Дэвис.

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7 декабря Остин заявил, что в случае, если конгресс США не выделит $61 млрд на помощь Украине, велика вероятность того, что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией. Похожую мысль высказал за день до этого и американский лидер Джо Байден во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

Реагируя на эти заявления, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армий России и США. По его мнению, такие рассуждения используются американской властью, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами огромные траты на конфронтацию с Россией.

Политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями», в свою очередь, назвал подобные высказывания американского руководства «полной чушью и страшилкой для стран Запада».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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