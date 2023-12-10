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Боксер Кудряшов назвал бойца ММА Шульского сильнее соперника Гаверна

Кудряшов: Шульский сильнее как боксер, несмотря на бойцовские качества Гаверна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов в воскресенье, 10 декабря, назвал бойца ММА Павла Шульского сильнее соперника — американца Джейсона Гаверна, несмотря на бойцовские качества спортсмена из США.

«Павла знаю давно, мы знакомы. Гаверн тоже боец. И здесь для меня все-таки в дисциплине бокса Павел наверняка фаворит, хотя Гаверн — большое имя, известен как боец. <...> Поэтому бокс ближе Шульскому. Он моложе, но посмотрим», — рассказал он «Известиям».

По мнению спортсмена, выиграет в бою Шульский, так как у него больше желания победить, кроме того, бой будет в его стране. Однако поединок с Гаверном может сложно пройти для россиянина, так как у него были проблемы со здоровьем — перелом челюсти.

«Вот как он восстановился после этого и сможет ли держать удары Гаверна,вот это вопрос», — подытожил Кудряшов.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсоном Бабанин, в соглавном — Шульский и Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

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Ранее, 9 декабря, российский боксер Алексей Папин отметил, что в предстоящем поединке между Шульским и Гаверном выделить фаворита очень сложно. По его словам, сложно определить, кто окажется сильнее в данной паре. Проблема состоит в том, что неизвестно, что может продемонстрировать Гаверн и какие свои сильные стороны он способен показать в бою с Шульским. Однако Папин указал, что все же будет поддерживать Шульского, так как с ним хорошо знаком.

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