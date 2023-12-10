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Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очередной спецрейс МЧС России с эвакуированными из сектора Газа гражданами прибыл в столичный аэропорт Домодедово. «Известия» публикуют кадры с места.

Всех пассажиров обеспечили горячим питанием и теплой одеждой. Им оказывается помощь и содействие в различных вопросах.

Накануне в МЧС сообщили, что спецборт ведомства доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву.

Отмечалось, что с начала гуманитарной миссии из зоны палестино-израильского конфликта в Россию прибыл 1051 человек, среди которых 473 детей.

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О возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев сообщалось 2 декабря. Процесс проходит на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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