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Кандидат в президенты США назвал судьбу Донбасса по итогу СВО

Кандидат в президенты США Ректенвальд: после СВО Донбасс останется российским
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Украина не сможет вернуть те регионы, которые присоединились к России в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это преступление. Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось, — Донбасс останется российским», — сказал он во время беседы.

По мнению кандидата в президенты, разжигая конфликт на Украине, США обогащают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). Им всё равно, что это происходит за счет жизней военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киевские власти всё равно продолжают отправлять на смерть своих граждан, добавил Ректенвальд.

Кроме того, он объяснил, что мечты Киева о перевороте в России и свержении российского президента Владимира Путина не сбудутся, за всё время проведения спецоперации позиции главы государства только укрепились.

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Также 5 декабря американский журналист Клейтон Моррис высказал мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

До этого, 2 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта заплатит за свои ошибки. По его словам, у украинцев накопилось множество неразрешенных вопросов к главе государства.

30 сентября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет еще пять областей, прежде чем завершит конфликт с Россией. По его словам, параллельно с этим будут уничтожаться остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украину ждет реализация «плана Моргентау» (план о разделении Германии и ликвидации промышленности), а правительство президента Украины Владимира Зеленского — свержение.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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