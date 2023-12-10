СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва

Нидерланды с сентября после перерыва в три месяца снова начали закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные страны.

Отмечается, что за сентябрь Амстердам приобрел у Москвы 211,5 млн куб. м углеводорода на €109 млн. Таким образом импорт из России в Нидерланды вырос на 5,3%, до $410,5 млн.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен еще в апреле сообщал, что правительство работает над сокращением импорта СПГ из РФ, страна перестала подписывать новые контракты на поставки в 2023 году и добивается расторжения старых соглашений. В мае объем импорта резко снизился почти на 30%, а в июне вовсе прекратился.

Ранее, 4 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям, что поставки российского СПГ в Европу в ноябре выросли, достигнув исторического рекорда. При этом он предположил, что в связи с тем, что цены на азиатском и европейском рынках примерно одинаковые, то, скорее всего, этот доставленный СПГ остается в Европе и либо газопроводами, либо танкерами экспортируется в европейские страны.

До этого, 18 ноября, издание The Telegraph написало, что страны Евросоюза закупили у РФ СПГ на €6,1 млрд в 2023 году. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям», что СПГ из России давал возможность обеспечивать эффективность экономики ЕС.

При этом, 4 ноября, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Он тогда также подчеркнул, что перед страной стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.