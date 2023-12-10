Путин пообещал посещать новые регионы России
Президент России Владимир Путин пообещал председателю Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герою ДНР Артему Жоге, что обязательно будет посещать новые регионы.
На церемонии награждения 8 декабря, приуроченной к дню Героев Отечества, Жога предложил российскому лидеру посетить новые территории, когда там «станет немножко потише».
«Обязательно, а как же!» — ответил Путин. Видеокадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина в воскресенье, 10 декабря.
Российский президент также отметил, что власти Киева «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.
Ранее, 5 декабря, российский лидер сказал, что в новых российских регионах необходимо преодолевать последствия националистической политики Киева, корежившей сознание детей и взрослых. До этого, 3 ноября, глава государства указал, что «новые регионы» не являются новыми для России, они исторически были российскими территориями.
Кроме того, 1 сентября президент сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.