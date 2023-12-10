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Путин пообещал посещать новые регионы России

Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы
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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин пообещал председателю Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герою ДНР Артему Жоге, что обязательно будет посещать новые регионы.

На церемонии награждения 8 декабря, приуроченной к дню Героев Отечества, Жога предложил российскому лидеру посетить новые территории, когда там «станет немножко потише».

«Обязательно, а как же!» — ответил Путин. Видеокадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина в воскресенье, 10 декабря.

Российский президент также отметил, что власти Киева «совсем оборзели», когда объявили русских некоренной нацией на Украине.

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На встрече с главой ведомства президент также обсудил открытие центра реставрации в Ленинградской области

Ранее, 5 декабря, российский лидер сказал, что в новых российских регионах необходимо преодолевать последствия националистической политики Киева, корежившей сознание детей и взрослых. До этого, 3 ноября, глава государства указал, что «новые регионы» не являются новыми для России, они исторически были российскими территориями.

Кроме того, 1 сентября президент сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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