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Карта спецоперации на Украине 10 декабря

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Также нанесено поражение живой силе 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянки (ДНР).

Общие потери противника на донецком направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригаде ВСУ, 102-й и 128-й бригадам теробороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 550 самолетов, 257 вертолетов, 9608 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 955 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7293 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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