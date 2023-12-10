Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в воскресенье, 10 декабря, назвал заявление властей Украины о наличии «наработок», которые вынудят Россию отдать Крым, дурманом и опиумом для украинцев.

«Эти высказывания [министра обороны Украины Рустема] Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме того, Шонус задался вопросом, сколько нужно еще «умеровых, зеленских и подоляков» для того, чтобы жители страны поняли, где добро, а где зло, где беспредел и продажа национальных интересов. Главная задача Украины — делать наработки по плану капитуляции, а не думать про захват территории, объяснил заместитель председателя.

Ранее, 9 декабря, министр обороны Умеров заявил, что власти страны имеют определенные «наработки», касающиеся взятия под контроль Крыма с 2024 году, добавляет «Газета.Ru».

До этого, 8 декабря, корреспондент журнала The American Conservative Брэдли Девлин отметил, что поддержка Соединенными Штатами претензий Киева на Крым может обернуться третьей мировой войной.

30 ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. По его мнению, Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году — это была единственная возможность завершения спецоперации, считает он. Сейчас ситуация зашла в тупик.

Ранее в тот день бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Скшипчак заметил, что, по мнению военных, прорвать линию обороны России на юге и в Донбассе невозможно, и в итоге Украине придется в конце концов сесть за стол переговоров.

22 ноября президент России Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.