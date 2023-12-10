Жители прифронтовых районов отправляют в зону СВО посылки с едой и теплыми вещами

Жители прифронтовых районов отправляют в зону СВО теплые вещи домашнюю еду. Их поддержка укрепляет дух солдат, рассказала 10 декабря корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Например, пенсионерка Татьяна Шевченко каждую неделю с первого дня СВО печет домашние пироги. Она объяснила, что хочет просто подарить немного тепла и душевной поддержки.

«Минута, может быть, какая-то воспоминаний о родных, о бабушке, о пироге. Основа из основ – это тыл, это помогает бойцам выжить, выстоять. Их улыбки, с которыми они приезжают сюда. Он улыбается, он ощущает, что он не один. Все село с ним, не только я одна, все мы здесь поддерживаем», — заметила женщина.

Ее соседка Елена Ракова – профессиональный повар. Она печет бисквитные рулеты и готовит домашнюю шаурму, а также делится рецептами.

«Они, когда первый раз приезжали ко мне, я со слезами отдавала им эту еду. Они: «Теть Лен, ну что вы так плачете». А как прощалась с ними... Поваренок говорит, уезжая: «Теть Лен, я поправился на 10 килограммов», — рассказала Ракова.

Односельчане помогают: кто-то финансово, кто-то приносит домашние яйца, птицу, овощи с огорода. Военных поддерживают всем селом. Так, сотрудницы столовой объединились в общественную организацию «За нами правда» и начали собирать еще и помощь на фронт. Сейчас отправляют медикаменты. Деньги также собирают на тепловизоры и квадракоптеры.

«Тепловизор отравляли в Запорожскую область, Херсонскую область. Здесь на границе мы два тепловизора отправляли. На Сватово мы отправляли тепловизор, — рассказала участница движения «За нами правда» Виктория Куликова.

Помощь оказывают и волонтеры из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа — отправляют посылки с лекарствами и теплыми вещами, а в ответ получают благодарность от солдат.

4 декабря президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям на церемонии награждения международной премии «Волонтер года» в рамках форума «Мы вместе».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.