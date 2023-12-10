Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в ОАЭ

Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Корреспондент «Известий» Олег Барышев побывал на мероприятии и в воскресенье, 10 декабря, рассказывает о его результатах.

Событие, состоявшееся на арене Agenda в Дубае, стало премьерой нового проекта Международной ассоциации бокса (IBA).Отныне помимо олимпийского, любительского бокса организация будет заниматься и профессиональными поединками.

«Сегодня в IBA исторический день. У нас есть профессиональный департамент, первый титул чемпиона мира IBA, то есть, где спортсмены, уже получив навыки, выиграв чемпионат мира и выступают в профессионалах, зарабатывают деньги, обеспечивают себя и свою семью», — сообщил на вечере президент IBA Умар Кремлев.

В турнире приняли участие чемпионы мира и обладатели олимпийских медалей из разных стран.

Так российский боксер-тяжеловес, чемпион мира по боксу 2021 года среди любителей Марк Петровский нокаутом победил австралийца Лукаса Брауна. Поединок продлился четыре раунда. Он рассказал, что участие в турнире стало для него достаточно волнительным событием.

«На самом деле, в раздевалке было волнение, да, много. Я первый раз в профессиональной карьере боксирую за рубежом. Для меня было волнительно, увидел много», — поделился спортсмен.

В качестве зрителя на турнире присутствовал боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор, который прямо на вечере нашел соперника для своего следующего поединка. На трибунах он увидел российского бойца ММА Петра Яна и подошел к нему с предложением организовать бой. Ян согласился устроить встречу, если ирландец похудеет и «влезет» в его весовую категорию.

Макгрегор, в свою очередь, отметил хорошую организацию «Ночи чемпионов» и высокий уровень проходивших в ее рамках боев.

«Замечательная организация мероприятия, замечательные бои. Вы знаете, сегодня в октагоне было два олимпийских чемпиона. Что за бой, что за шоу!», — отметил ирландский боец.

В еще одном поединке турнира российский олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил кубинца Ласаро Альвареса и завоевал первый профессиональный пояс IBA. Это стало 11-й победой на профессиональном ринге для боксера. Отмечается, что на данный момент у него ни одного поражения.

С конца 2020 года IBA возглавляет Кремлев. Под его руководством организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении российских и белорусских спортсменов национальной идентификации в связи со спецоперацией РФ на Украине. В знак протеста федерации бокса ряда западных стран вышли из IBA с целью создания своей международной организации World Boxing.

На сегодняшний день бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.