Реклама
Прямой эфир
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
Мир
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Армия
Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
В Израиле сообщили об отсутствии ограничений по срокам окончания операции в Газе
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Мир
Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Мир
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Армия
В Минобороны впервые сообщили о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Мир
Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Мир
Число погибших во время урагана в США достигло шести человек

Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в ОАЭ

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксерский турнир «Ночь чемпионов» состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Корреспондент «Известий» Олег Барышев побывал на мероприятии и в воскресенье, 10 декабря, рассказывает о его результатах.

Событие, состоявшееся на арене Agenda в Дубае, стало премьерой нового проекта Международной ассоциации бокса (IBA).Отныне помимо олимпийского, любительского бокса организация будет заниматься и профессиональными поединками.

«Сегодня в IBA исторический день. У нас есть профессиональный департамент, первый титул чемпиона мира IBA, то есть, где спортсмены, уже получив навыки, выиграв чемпионат мира и выступают в профессионалах, зарабатывают деньги, обеспечивают себя и свою семью», — сообщил на вечере президент IBA Умар Кремлев.

В турнире приняли участие чемпионы мира и обладатели олимпийских медалей из разных стран.

Так российский боксер-тяжеловес, чемпион мира по боксу 2021 года среди любителей Марк Петровский нокаутом победил австралийца Лукаса Брауна. Поединок продлился четыре раунда. Он рассказал, что участие в турнире стало для него достаточно волнительным событием.

«На самом деле, в раздевалке было волнение, да, много. Я первый раз в профессиональной карьере боксирую за рубежом. Для меня было волнительно, увидел много», — поделился спортсмен.

В качестве зрителя на турнире присутствовал боец смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор, который прямо на вечере нашел соперника для своего следующего поединка. На трибунах он увидел российского бойца ММА Петра Яна и подошел к нему с предложением организовать бой. Ян согласился устроить встречу, если ирландец похудеет и «влезет» в его весовую категорию.

Макгрегор, в свою очередь, отметил хорошую организацию «Ночи чемпионов» и высокий уровень проходивших в ее рамках боев.

«Замечательная организация мероприятия, замечательные бои. Вы знаете, сегодня в октагоне было два олимпийских чемпиона. Что за бой, что за шоу!», — отметил ирландский боец.

Парижский настрой: как прошли ЧМ по боксу и дзюдо
Российские боксеры завоевали пять медалей в Ташкенте, а наши дзюдоисты выиграли золото и серебро в Дохе

В еще одном поединке турнира российский олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев победил кубинца Ласаро Альвареса и завоевал первый профессиональный пояс IBA. Это стало 11-й победой на профессиональном ринге для боксера. Отмечается, что на данный момент у него ни одного поражения.

С конца 2020 года IBA возглавляет Кремлев. Под его руководством организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении российских и белорусских спортсменов национальной идентификации в связи со спецоперацией РФ на Украине. В знак протеста федерации бокса ряда западных стран вышли из IBA с целью создания своей международной организации World Boxing.

На сегодняшний день бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023