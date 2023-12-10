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В США усомнились в полномочиях Зеленского

Офицер ВС США Уилкерсон: у власти на Украине стоят «закоренелые преступники»
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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У власти на Украине стоят «закоренелые преступники», а полномочия президента страны Владимира Зеленского сомнительны. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom в пятницу, 8 декабря.

Кроме того, экс-советник госсекретаря добавил, что большая часть отправленных Киеву денег осела в карманах украинских чиновников. Уилкерсон выразил сожаление из-за того, что очень много мужчин и женщин погибли из-за такого коррумпированного режима.

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Ранее, 6 декабря, американский политолог Джон Вароли поделился с «Известиями», что руководство США устало от президента Зеленского, который проиграл в конфликте с Россией, поэтому Вашингтон скоро избавится от него и забудет об этом конфликте уже к президентским выборам в стране. В стране уже наблюдается вытеснение этой темы из информационного поля, а президент Джо Байден и демократы контролируют 95% СМИ, отметил эксперт.

6 декабря американский журнал Newsweek также написал, что президент Украины в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. На фоне этого Россия становится только сильнее, а украинского лидера начинают сильно критиковать оппозиционные силы в стране, отмечается в публикации.

3 декабря лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в Вашингтоне пришли к выводу, что настало время обвинить в провале Зеленского. По его словам, США, или «управляющее государство», поступают в привычной для себя манере: создают марионетку, а затем бросают ее и уничтожают.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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