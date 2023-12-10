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КНР обвинила филиппинское судно в намеренном столкновении с китайским катером

Полиция КНР: филиппинское судно намеренно столкнулось с катером береговой охраны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, совершавшим регулярный рейс в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об инциденте сообщается в воскресенье, 10 декабря, на сайте ведомства.

Как отмечается, утром в этот день два корабля филиппинской береговой охраны «незаконно вторглись в воды, прилегающие к рифу Жэньай на китайских островах Наньша, без одобрения правительства Китая». В связи с этим береговая охрана Китая «приняла меры контроля против филиппинских судов в соответствии с законом».

«Филиппинский катер «Юназа Мэй» № 1 проигнорировал неоднократные предупреждения, нарушил Международные правила предотвращения столкновений на море, непрофессионально и опасно отклонился от курса и намеренно столкнулся с катером береговой охраны», — говорится в сообщении.

Столкновение привело к незначительным повреждениям китайского судна — на борту катера остались царапины, дополняет «Газета.Ru».

Ответственность за инцидент «полностью лежит на Филиппинах», добавили в ведомстве.

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В конце октября управление береговой охраны КНР также обвиняло Филиппины в намеренной организации столкновения с китайскими судами. Так, 22 октября сообщалось об инциденте у отмели Аюнгин. Китайская береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, в результате чего произошло легкое столкновение с катером КНР. Отмечалось, что спустя два часа после происшествия на месте инцидента появился катер береговой охраны Филиппин, который, по заявлению китайской стороны, намеренно протаранил правый борт находившегося рядом китайского рыболовецкого судна.

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