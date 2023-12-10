Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Пилоты севшего в Новосибирске самолета авиакомпании S7 Airlines узнали о помпаже двигателя от диспетчера, который наблюдал с вышки за взлетом и увидел пламя. Об этом в воскресенье, 10 декабря, рассказал источник «Известий».
По словам собеседника, первое сообщение было разрешением на взлет.
«Сибирь 2502, ветер 220 градусов, два метра в секунду, полоса 07, взлет разрешаю, до свидания», — передает диспетчер.
Через две секунды он заметил, что у самолета горят оба двигателя. Так пилоты узнали о случившемся, в дальнейшем управляющие самолетом связались с диспетчером круга и доложили о том, что у них получилось стабилизировать параметры, полет протекает нормально.
В свою очередь диспетчер поинтересовался, будут ли летчики вырабатывать топливо или сразу посадят машину. В таком случае было принято решение совершить посадку.
О том, что самолет авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщили 8 декабря.
Позже в тот же день в пресс-службе S7 заявили, что следовавшее рейсом Новосибирск – Москва воздушное судно вынужденно вернулось в аэропорт Новосибирска из-за колебания оборотов двигателей. Отмечалось, что самолет направили на техническое обслуживание, специалисты проводят все необходимые работы. Ему на замену подготовили резервный борт.