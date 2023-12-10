Пхеньян осудил Вашингтон за превращение СБ ООН в «поле конфронтации»

США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, это превращает Совет Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) в «площадку для конфронтации». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье, 10 декабря.

Он напомнил, что США наложили вето на проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и требовавший немедленного прекращение боевых действий в секторе Газа.

«Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена [СБ ООН]», — объяснил дипломат.

Кроме того, он назвал действия Израиля серьезной угрозой региональному миру и безопасности. По словам замминистра иностранных дел, покровительство союзнику, который уничтожил десятки тысяч мирных людей, и использование вето показывает не только проявление двойных стандартов, но и является апогеем бесчеловечного зла.

«Если о законности действий государств-членов ООН нужно судить по тому, являются ли они независимыми суверенными государствами или вассальными проамериканскими государствами, то было бы лучше следовать Конституции США, а не Уставу ООН, и вместо этого создать Совет национальной безопасности США. Это было бы лучше для американского господства над миром», — отметил он.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что СБ ООН в нынешнем виде не позволит человечеству достичь важных целей и должен быть реформирован. По его мнению, СБ превратился в совет, защищающий Израиль. В связи с этим Эрдоган отметил, что «справедливый мир возможен», но не с США, и предложил реформировать всемирную организацию.

8 декабря постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что американская позиция по палестино-израильскому конфликту — буквально пример двойных стандартов и цинизма продолжение боев и упоминание защиты женщин, детей и прав человека. Он добавил, что Китай крайне разочарован, что Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции.

Кроме того, 8 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.