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МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву

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Фото: t.me/mchs_official
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Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что с начала гуманитарной миссии из зоны палестино-израильского конфликта в Россию прибыли 1051 человек, среди которых 473 детей.

Ранее в этот же день сообщалось, что спецборт уже вылетел в Москву. Российские спасатели, психологи и врачи оказзали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, эвакуированных граждан обеспечили питанием и водой.

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5 декабря сообщалось, что спецборт МЧС Ил-76 доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ и членов их семей на родину. Накануне они были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». В ведомстве уточнили, что среди них 30 детей.

2 декабря в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев. Процесс идет на фоне возобновившихся боевых действий и осложняется высокой интенсивностью ударов, которые израильская армия наносит по всей территории сектора Газа, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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