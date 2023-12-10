На Кубе задержали жителя США по подозрению в подготовке терактов
Полиция Кубы задержала приехавшего из США мужчину, подозреваемого в вербовке людей для совершения терактов. Об этом 9 декабря сообщил портал Cubadebate.
«Кубинец, проживающий в США, в южной Флориде, незаконно прибыл на северное побережье провинции Матансас с целью проведения насильственных действий в стране. Благодаря своевременной жалобе и вмешательству министерства внутренних дел мужчина задержан, начато расследование», — сообщается в материале. При задержании у него был изъят пистолет и несколько десятков патронов.
По предварительным данным, мужчина прибыл на территорию Антильских островов на водном мотоцикле. Из Матансаса он переехал в Сьенфуэгос, откуда сам родом, где связался с несколькими людьми с целью их вербовки для совершения террористических актов, добавляется в статье.
4 декабря агентство Associated Press сообщило, что бывший посол США в Боливии Мануэль Роча арестован сотрудниками ФБР по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы. Отмечалось, что 73-летний дипломат был задержан в Майами в результате длительного контрразведывательного расследования ФБР.
По данным агентства, в 2002 году Роча напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса, передавала «Газета.Ru».