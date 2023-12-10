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Россиянин Тищенко нокаутировал немца Харта и завоевал титул WBA

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает Всемирная Боксерская Ассоциация (IBA).

Тищенко участвовал в спарринге с боксером Леоном Хартом из Германии на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае. Поединок должен был состоять из 12 раундов, однако проведена была лишь половина. Россиянин нокаутом победил соперника в шестом раунде поединка.

WBA создала новую весовую категорию — bridgerweight («вес Бриджера»), до 101,6 кг. Тищенко первый завоевал звание чемпиона мира в этой категории.

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Ранее, 22 ноября, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв бой у австралийского боксера Дилана Биггса. Сообщалось, в первом раунде спортсмен оказался в нокдауне, а во втором смог выровнять ситуацию. В конце четвертого раунда Цзю был близок к досрочной победе, но соперника спас гонг. В пятом раунде после ряда ударов боксер завоевал свой первый титул в карьере. Отмечается, что на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и ни одного поражения.

На сегодняшний день бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

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