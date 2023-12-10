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Депутат рады Костенко: ограниченно годные призывники становятся штурмовиками ВСУ

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Ограниченно годных украинских призывников посылают в зону боевых действий в штурмовые подразделения украинской армии, даже несмотря на их недостаточные физические возможности. Об этом 9 декабря рассказал секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.

«Если этих [украинских добровольцев] обманут, то другие уже не придут», — сказал он.

Кроме того, Костенко подчеркнул, что у ограниченно годных украинских призывников иногда даже не получается надеть бронежилет, так как у них сил нет на то, чтобы поднять его.

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В этот же день пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый заявил, что предпочитает остаться в плену, чем вернуться обратно в ряды украинской армии. Он выступил с призывом к гражданам Украины не вступать в войска и избегать мобилизации любой ценой. По словам Щербатого, после того, как его доставили в военкомат, уже вечером того же дня он был отправлен в войска, где в «учебке» ему дали сделать пару выстрелов и поручили разбирать, носить и просушивать палатки. Военнопленный также указал на то, что солдатам ВСУ приходилось воровать еду у местных жителей.

До этого, 7 декабря, пленный военнослужащий 17-й бригады украинской армии Артем Слабченко также рассказал, что военные ВСУ, которые находятся на линии соприкосновения, не получают помощи от волонтеров, поскольку она остается там же, «где и командиры». Он отметил, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Украине нет смысла продолжать конфликт, так как Киев его уже проиграл.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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