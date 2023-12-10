Минобороны РФ сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
Модернизированные вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 10 декабря сообщили в Минобороны России.
«Экипажи Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — заявили в Минобороны.
Удар был нанесен по координатам, переданным авиационным наводчиком, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск. В результате чего был уничтожен пункт управления украинских военнослужащих и бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 10 декабря, Минобороны сообщало о героических подвигах ВС РФ. Гвардии капитан Андрей Мельниченко после очередного боевого вылета после возвращения на аэродром базирования на вертолете Ка-52 выявил отказ прицельно-навигационного комплекса вследствие повреждений, полученных вертолетом при обстреле противником с земли.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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