Военный аналитик назвал мобилизацию бесполезной для ВСУ без западной техники
При отсутствии предоставляемой Киеву помощи странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет сложно продвигаться дальше даже после новой волны мобилизации. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил украинский военный эксперт Олег Жданов.
«Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы [власти Украины] можем. Но без техники и оружия [Запада] мы ничего с ними [новобранцами] не сделаем», — указал он в эфире одного из телеканалов страны.
Кроме того, Жданов подчеркнул наличие в данный момент инициативы у Вооруженных сил (ВС) РФ на линии соприкосновения.
8 декабря советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет сложной. Как отметил Подоляк, украинскими властями в настоящее время разрабатывается новая программа мобилизационных мероприятий, а также пересматриваются подходы к набору новых граждан в ряды ВСУ.
Ранее, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.
В тот же день американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.
Ранее, в конце ноября, немецкая газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.
Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг признал «сложную ситуацию», сложившуюся для ВСУ, и большие потери украинской армии. Он обратил внимание, что на линии соприкосновения наблюдаются «интенсивные боевые действия»
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.