Реклама
Прямой эфир
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Госдеп уведомил о работе над помощью арестованному в РФ гражданину США
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Армия
Российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили минометный расчет ВСУ
Спорт
Ягудин счел решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024 издевательством
Мир
Очередной спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе
Армия
Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Депутат Верховной рады сообщил о попадании ограниченно годных в штурмовики
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Мир
Три человека погибли из-за мощного торнадо в США
Мир
В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за «откатов»
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –11 градусов в Москве 10 декабря
Сюжет:

В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примерно 20 единиц различной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 10 декабря сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

«За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что ведется круглосуточная воздушная разведка действий подразделений украинской армии на правом берегу, ее осуществляют расчеты беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».

Российские десантники постоянно обнаруживают укрытия противника с личным составом, командно-наблюдательные пункты, радиолокационные станции (РЛС) и станции связи, а также позиции артиллерии. В военном ведомстве отметили, что пункты управления получают координаты обнаруженных целей, а затем ствольная и реактивная артиллерия поражает их.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
Как российские артиллеристы из 132-й бригады уничтожают противника, атакующего Горловку

Ранее, 7 декабря, Минобороны России сообщило, что российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи в Херсонской области. Расчетами разведывательных беспилотников ВС РФ была обнаружена РЛС СТ-68 ВСУ, которая перемещалась по трассе в тылу украинских военнослужащих на правобережье Днепра. Чтобы ее уничтожить, был использован барражирующий боеприпас «Ланцет», запуск которого произвел один из расчетов беспилотной авиации «крылатой пехоты».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023