В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Примерно 20 единиц различной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 10 декабря сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.
«За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра», — рассказали в военном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны добавили, что ведется круглосуточная воздушная разведка действий подразделений украинской армии на правом берегу, ее осуществляют расчеты беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр».
Российские десантники постоянно обнаруживают укрытия противника с личным составом, командно-наблюдательные пункты, радиолокационные станции (РЛС) и станции связи, а также позиции артиллерии. В военном ведомстве отметили, что пункты управления получают координаты обнаруженных целей, а затем ствольная и реактивная артиллерия поражает их.
Ранее, 7 декабря, Минобороны России сообщило, что российские десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и мобильную станцию связи в Херсонской области. Расчетами разведывательных беспилотников ВС РФ была обнаружена РЛС СТ-68 ВСУ, которая перемещалась по трассе в тылу украинских военнослужащих на правобережье Днепра. Чтобы ее уничтожить, был использован барражирующий боеприпас «Ланцет», запуск которого произвел один из расчетов беспилотной авиации «крылатой пехоты».
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