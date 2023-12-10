Госдеп уведомил о работе над помощью арестованному в РФ гражданину США
В Госдепе США в субботу, 9 декабря, заявили о работе над предоставлением помощи арестованному ранее в Санкт-Петербурге гражданину России и Соединенных Штатов Юрию Малеву, которого обвинили в реабилитации нацизма.
Как сообщил ТАСС представитель американского ведомства, обеспечение безопасности граждан США за рубежом является приоритетной задачей властей страны.
Ранее в тот день сообщалось, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте Малева по обвинению в реабилитации нацизма. Уточнялось, что Малева обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, и заключили под стражу до 7 февраля 2024 года. По данным следствия, в начале июня прошлого года, а затем в мае 2023 года Малев опубликовал в социальной сети «Одноклассники» изображения георгиевской ленты с оскорбительными подписями. Было установлено, что тем самым обвиняемый выразил неуважение обществу и дням воинской славы РФ, а также оскорбил память о Великой Отечественной войне.