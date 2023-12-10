В Японии сменят министра экономики и партийных тяжеловесов из-за «откатов»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем намерении заменить министра экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимуру и нескольких влиятельных политиков в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые подозреваются в получении «откатов». Об этом 10 декабря сообщила общенациональная газета The Asahi.

«Откатами» в японских СМИ обозначается получение дохода от сбора политических пожертвований, основанное на нарушении правил отчетности.

Также японский премьер намерен заменить главного секретаря кабинета Хирокадзу Мацуно, руководителя политического совета партии Коити Хагиуду и председателя комитета сейма партии Такаги Такеши. Отмечается, что все эти высшие должностные лица подозреваются в получении денег от руководства ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ.

В газете подчеркнули, что Фумио Кисида изначально хотел дождаться решения следственных органов, однако из-за растущей общественной критики он решил сделать кадровую перестановку раньше запланированного.

В настоящее время прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение данного решения. Ожидается, что Кисида осуществит свое решение в ближайшее время.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) из-за скандала. Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, говорят, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Скандал разгорелся на фоне того, что ЛДП недавно подверглась критике из-за обвинений в том, что пять фракций занижали свои доходы от политических партий по сбору средств. В обвинениях говорится, что во время проведения приемов и вечеров приглашенные приобретали платные билеты, совершая таким образом пожертвования. Эти средства надлежит декларировать по определенным правилам, а также их следует отражать в отчетности.

Отмечается, что иногда в ходе таких приемов собирается больше денежных средств, чем дозволено установленной внутрипартийной нормой, следовательно, излишки возвращались людям в виде «откатов».

Этот скандал становится ключевым фактором падения рейтингов японского правительства во главе с Кисидой, которые уже достигли отметки в 24%, что считается в Японии опасной чертой. Ранее также сообщалось, что падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.