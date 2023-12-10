Эксперт рассказал о новой уязвимости ОС Apple
Обновление ОС Apple делает смартфон уязвимым для мошенников. Об этом 10 декабря рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Владельцы iOS 17 получили возможность устанавливать любое изображение и указывать любое имя и фамилию, которые увидят другие пользователи операционной системы. Например, «важный звонок из банка».
«Таким образом, злоумышленники могут установить в качестве отображаемого контакта данные, вводящие абонента в заблуждение. Например, название правоохранительного или надзорного органа», — поясняет эксперт.
Это обновление делает телефон уязвимым и для киберпреступников, чьи методы лишь немного уступают по оперативности внедрения новых версий программного обеспечения (ПО).
Магомедов уточнил, что мобильные приложения и сервисы защищают абонентов от звонков мошенников. Поступивший таким образом звонок от мошенников еще не означает, что им удастся совершить преступление. Они используют психологическое давление.
Ранее, 9 декабря, эксперт рассказал о воровстве денежных вкладов через банковские приложения. Пользователи смартфонов на операционной системе Android чаще становятся жертвами вирусов, среди которых есть программы-кейлоггеры. Такие программы следят за всеми изменениями на экране, включая то, что и где человек печатает. Следовательно, появляется риск перехвата паролей.