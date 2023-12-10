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Депутат Верховной рады сообщил о попадании ограниченно годных в штурмовики

Депутат рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Ограниченно годных украинских призывников направляют в штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на недостаточные физические возможности. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.

«Если этих [украинских добровольцев] обманут, то другие уже не придут», — указал он.

Помимо этого, Костенко отметил, что ограниченно годные украинские призывники порой даже не могут надеть бронежилет, поскольку у них отсутствуют силы, чтобы поднять его.

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В тот же день пленный военнослужащий ВСУ Петр Щербатый рассказал, что лучше остаться в плену, чем вернуться обратно в ряды украинской армии. Он призвал граждан Украины не вступать в войска и избегать любой ценой мобилизации. По словам Щербатого, после того, как его привезли в военкомат, уже вечером отправили в войска, а в «учебке» дали пострелять пару патронов и сказали разбирать, носить и просушивать палатки. Щербатый также отметил, что солдатам ВСУ приходилось воровать еду у местных жителей.

Ранее, 7 декабря, пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что украинские военные, находящиеся на линии соприкосновения, не получают помощи от волонтеров, так как она остается там же, «где и командиры». Он подчеркнул, что со стороны российских военных было человеческое отношение, а также заявил, что Украине нет смысла продолжать конфликт, так как он уже проигран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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