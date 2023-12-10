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WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы

WAFA: десятки людей погибли в результате атак Израиля в центральной части Газы
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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По меньшей мере 17 человек погибли и еще больше получили ранения в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилым районам в центральной части сектора Газа. Об этом 9 декабря сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что бомбардировки осуществлялись по домам граждан в Дейр-эль-Балахе и лагерях беженцев Нусейрат, Аль Буридж и Аль Магази.

Согласно информации агентства, израильская авиация ударила по жилому дому в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы, в результате чего погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и десятки получили ранения. WAFA добавило, что также были нанесены удары по дому в лагере беженцев Аль Магази в центре палестинского анклава. Три человека погибли и еще десятки пострадали.

«Очевидцы сообщили, что [израильская] авиация разбомбила жилой дом в лагере Аль Буридж, что привело к гибели по меньшей мере семи граждан и ранениям десятков, в том числе детей и женщин, а также нахождению под завалами ряда граждан», — говорится в публикации.

Кроме того, агентство сообщило, что в результате удара по дому в лагере беженцев Нусейрат также погибли три человека, есть раненые.

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Ранее в этот день катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ООН сообщил, что в результате боевых действий израильской армии за последние сутки в течение 24 часов с четверга по пятницу убито не менее 310 палестинцев. Отмечалось, что ЦАХАЛ обстреливала палестинский анклав с воздуха, суши и моря.

Накануне, 8 декабря, палестинское движение ХАМАС заявило, что в результате атак Израиля по Газе было разрушено более сотни мечетей и четыре христианские церкви. Палестинское движение отметило, что израильская сторона нанесла удары по большинству исторических памятников в анклаве.

7 декабря саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинский минздрав сообщил, что число погибших с начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа, начавшейся 7 октября, превысило в анклаве 17 тыс. Ранения получили более 46 тыс. жителей анклава.

До этого, 6 декабря, издание Financial Times сообщило, что разрушения в секторе Газа за семь недель бомбардировок ЦАХАЛ стали одними из самых тяжелых в истории. Согласно исследованию аналитиков, более 60% зданий на севере анклава были серьезно повреждены израильскими военными. В некоторых районах эта цифра достигает 70%. По данным аналитиков, по всей территории от 82,6 тыс. до 105,3 тыс. зданий превратились в руины.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стала катастрофической. Он подчеркнул, что 1,9 млн из 2,2 млн жителей анклава вытеснены в «постоянно уменьшающиеся и чрезвычайно перенаселенные места на юге Газы в антисанитарных и нездоровых условиях».

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных поставленных задач.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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