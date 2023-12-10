Эксперт Гулевич указал на неоправданную стоимость платных подписок

Пользователи онлайн-приложений, оформившие платную подписку для предоставления им большего диапазона услуг, должны быть осмотрительны. Об этом в воскресенье, 10 декабря, в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич.

«Назвать платные подписки «зловредами» нельзя — они не воруют ваши данные и не подслушивают разговоры», — отметил он.

При этом эксперт указал, что порой такие подписки могут приносить пользователю неоправданные траты.

Как уточнил Гулевич, денежные списания с карты оформившего подписку в том или ином приложении могут продолжаться, даже если оно было удалено с устройства.

Помимо этого, он порекомендовал всегда с особой настороженностью пользоваться приложениями, а отдельное внимание уделять сомнительно высокой плате за предлагаемые услуги, поскольку иногда «ничего уникального, кроме цены, в них нет».

9 декабря директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов сообщил, что приложения на смартфонах, в частности банковские, часто наиболее уязвимы для атак мошенников. Как отметил Мясоедов, если мобильный банк не защищен дополнительными средствами аутентификации, вроде Face ID или Touch ID, или же периодически не просит обновлять пароль, то хакеры могут достигнуть цели. Согласно информации специалиста, в особую категорию входят так называемые «трояны», которые могут управлять телефоном и даже осуществлять действия от имени пользователя, к примеру, осуществлять денежные переводы.