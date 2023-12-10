Президент Украины Владимир Зеленский отступил, когда в последний момент отказался выступать перед американским конгрессом. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 декабря на сайте газеты The Washington Post.

«Это вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — пишет газета.

Зеленский должен был выступить перед палатой представителей и сенатом в онлайн-формате.

По словам издания, это решение является необычным для Зеленского, поскольку он обычно не отказывается от такой возможности.

Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер 5 декабря сообщил, что Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Обращение Зеленского представляло бы собой просьбу одобрить финансовую помощь киевскому режиму.

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в тот же день сообщила, что отказ Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США был связан с «рядом причин».

По ее словам, сенат «провалит голосование» по новому пакету помощи Украине и Израилю, поскольку демократы предпочли «выбросить» из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, который был «суперпринципиальным» для Республиканской партии.

Позднее она опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: «Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине».