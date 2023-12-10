В центре Москвы возник дефицит новостроек на стадии котлована

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы зафиксирован дефицит проектов новостроек на начальной стадии строительства, когда квартиру можно приобрести по минимальной цене. Об этом «Известиям» 10 декабря сообщили аналитики ГК «Сумма элементов».

Как отметили эксперты, приверженцам инвестиций на ранней стадии строительства в ЦАО всё труднее найти новые проекты для вложений. В центре Москвы всего в 14% проектов есть корпуса на стадии котлована, тогда как больше половины предложения — готовые дома.

«Вложения на начальной стадии выгодны с разных точек зрения. Прежде всего, «котлован» выбирают инвесторы, которые рассчитывают на рост стоимости объекта по мере завершения строительства. Помимо этого, в высоких классах новостроек идет интенсивная качественная конкуренция между застройщиками, и новый проект может быть значительно выше по архитектурному, инфраструктурному или техническому уровню чем те, что уже есть на рынке. Это обуславливает долгосрочную ликвидность выбранного жилья», — рассказали специалисты.

По данным аналитиков, самый большой дефицит проектов с корпусами на стадии котлована в ЦАО наблюдается в бизнес- и элитном сегменте.

Как отметили в компании, стоимость проектов на стадии котлована в ЦАО в среднем выше, чем в других комплексах, в том числе готовых. Она составляет в среднем 1,34 млн рублей за кв. м против 1,28 млн рублей в целом по ЦАО. В бизнес-классе предложения в новостройках на котловане в ЦАО в среднем продаются по 541 тыс. рублей за кв. м, тогда как рыночная цена бизнес-класса в ЦАО – 496 тыс. рублей за кв. м. В премиум-классе «квадрат» предложений на стадии котлована оценивается в 801 тыс. рублей против 773 тыс. рублей по рынку в ЦАО. В элитном сегменте самая заметная разница — 2,1 млн рублей за кв. м против 1,4 млн рублей. Наконец, в делюкс-классе новостройки на котловане в среднем продаются по 2,32 млн рублей, а в целом по рынку — 2,4 млн рублей.

«Впрочем, разброс цен в проектах на старте очень большой. Скажем, в премиум-классе в одном из проектов средняя цена квадратного метра — 700 тыс. рублей, но в то же время есть предложения от застройщиков в других проектах на котловане в этом же сегменте рынка от 1,1–1,2 млн рублей за квадратный метр», — сказала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Ранее, 4 декабря, руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что рост объема нераспроданных квартир в российских новостройках связан с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья, и в этих условиях продажи идут опережающими темпами.