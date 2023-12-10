Врач рассказала о вреде неправильно выбранной дорожной подушки

В путешествиях лучше использовать специальные дорожные подушки. Об этом в интервью радио Sputnik 10 декабря рассказала врач травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова.

«При длительном нахождении тела в статическом положении, в данном случае мы говорим о положении сидя, происходит перенапряжение мышц шеи, так как им приходится выполнять сверхнагрузку, которую они не должны выполнять в норме для удержания головы в вертикальном положении. Поэтому важно разгружать мышцы шеи и давать им возможность расслабляться во время путешествий. Это можно делать с помощью ортопедических подушек», — пояснила Черемисова.

Однако неправильно выбранная подушка может вызвать повышение артериального давления и головную боль.

По словам медика, правильная дорожная подушка должна быть в форме кольца или рогалика, а высота этой подушки должна занимать расстояние от плеч до нижней челюсти. Это позволит мышцам шеи расслабиться.

Также важно учитывать материал подушки. Лучшим вариантом врач назвала подушку с памятью формы, поскольку она обеспечит лучшее прилегание. Если подушка прилегает недостаточно плотно, то длительный наклон головы может привести к тому, что сосуды шеи будут пережиматься и появится головная боль.

Черемисова отметила, что новая подушка китайских производителей в форме куба с отверстием для лица, которая ставится на пол или колени, также приводит к скручиванию в шейном отделе.

«При таком положении тела происходит скручивание в шейном отделе. Это не будет полезно, потому что голова будет находиться ниже грудного отдела, шея будет согнута и наклонена вниз, при этом могут пережиматься сосуды шеи, будет нарушаться кровоснабжение головного мозга. Также возможно сдавливание внутренних органов, уменьшение объема легких. Поэтому к выбору такой подушки нужно относиться осторожно, лучше отдать предпочтение классическим вариантам», — пояснила медик.

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