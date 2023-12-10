Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе

В Тель-Авиве в субботу, 9 декабря, тысячи израильских граждан вышли на митинг, чтобы потребовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжения переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС по оставшимся заложникам в секторе Газа.

Израильские журналисты поделились кадрами протестной акции в соцсети X (бывш. Twitter), на которых видно, как жители Тель-Авива держат в руках плакаты c надписями «У конфликта не бывает победителей» и «Израильтяне требуют прекращения огня».

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

25 ноября сообщалось о десятках тысяч протестующих на улицах Тель-Авива, требующих освобождения заложников в Газе. Организованная израильскими гражданами акция носила название «50 дней ада — не останавливайтесь, пока все не вернутся».

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.