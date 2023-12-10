Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Израиль предупредил о планах отодвинуть «Хезболлу» от своей границы
Мир
США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта
Мир
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по вопросам территориального конфликта
Мир
Украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA
Общество
Умер экс-замглавы Совбеза России Рубанов
Сюжет:

Тысячи израильтян в ходе митинга потребовали отпустить заложников в Газе

В Тель-Авиве тысячи активистов провели акцию, требуя переговоров с ХАМАС
0
Фото: Соцсеть Х
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тель-Авиве в субботу, 9 декабря, тысячи израильских граждан вышли на митинг, чтобы потребовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжения переговоров с палестинским радикальным движением ХАМАС по оставшимся заложникам в секторе Газа.

Израильские журналисты поделились кадрами протестной акции в соцсети X (бывш. Twitter), на которых видно, как жители Тель-Авива держат в руках плакаты c надписями «У конфликта не бывает победителей» и «Израильтяне требуют прекращения огня».

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

25 ноября сообщалось о десятках тысяч протестующих на улицах Тель-Авива, требующих освобождения заложников в Газе. Организованная израильскими гражданами акция носила название «50 дней ада — не останавливайтесь, пока все не вернутся».

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023