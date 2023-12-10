Синоптики спрогнозировали снег и до –11 градусов в Москве 10 декабря
Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 10 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –11…–9 градусов.
В Московской области прогнозируют –14…–9 градусов.
Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 757–758 мм ртутного столба.
Ранее, 9 декабря, в главке МЧС России по столице предупредили об аномальных морозах 10 и 11 декабря. Отмечалось, что среднесуточная температура воздуха будет на 7–10 градусов ниже климатической нормы.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до –10 градусов ночью и –3...–9 градусов днем прогнозируется в Москве с понедельника, 11 декабря.
До этого, 6 декабря, Вильфанд рассказал, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры.