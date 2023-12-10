Умер экс-замглавы Совебеза России Рубанов

Бывший помощник главы МВД СССР (1989–1990), заместитель секретаря Совета безопасности России (1993–1996) Владимир Рубанов ушел из жизни 7 декабря в возрасте 79 лет. Об этом на своем сайте сообщил Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), соучредителем которого был Рубанов.

Он является автором свыше 150 публикаций о национальной и международной безопасности. Рубанов также создал «Базу знаний Семантической топологии», направленную на управление процессами деятельности в различных областях познания.

В 2022 году Рубанов издал трехтомную монографию «Вижу смысл».