ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в субботу, 9 декабря, в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербургских футболистов.

Победа «Зенита» повысила общий результат команды до 36 очков и позволила ей сместить «Краснодар» с вершины турнирной таблицы РПЛ.

Ранее, 8 декабря, московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.