Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии раскритиковали украинский закон о нацменьшинствах
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
WP узнала об опасениях Киева из-за возможных переговоров с Москвой
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
Начальник генштаба ЦАХАЛ увидел признаки распада структуры ХАМАС
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за атаки беспилотника в Донецке
Мир
Французский политик указал на намерение США бросить Украину
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
Сын Байдена заявил о попытках его убийства республиканцами
Мир
Сын Байдена обвинил Маска в неуважении к демократии
Общество
Глава Росприроднадзора Якутии арестован за превышение должностных полномочий
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA

ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ

«Зенит» одержал победу и сместил «Краснодар» с первого места в РПЛ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский «Зенит» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в субботу, 9 декабря, в Санкт-Петербурге.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербургских футболистов.

Победа «Зенита» повысила общий результат команды до 36 очков и позволила ей сместить «Краснодар» с вершины турнирной таблицы РПЛ.

Предотпускной режим: как пройдет последний в году тур РПЛ
«Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Спартак» примет «Крылья Советов», «Зенит» встретится с «Пари Нижний Новгород»

Ранее, 8 декабря, московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023