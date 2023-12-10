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В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу

В Уфе задержан мужчина, нападающий на людей с кастетом
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Фото: t.me/IrinaVolk_MVD
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В Уфе задержан мужчина, который нападал на прохожих с катетом. Об этом 9 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, предположительно причастный как минимум к четырем преступлениям. Одна из потерпевших от полученных травм скончалась», — говорится в сообщении.

На данный момент злоумышленник передан в следственные органы.

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Пенсионерка скончалась от полученных увечий

Ранее в этот день сообщалось, что в полицию Уфы обратились граждане с сообщением о том, что около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге преступник нанес им телесные повреждения и скрылся. В одном из таких случаев мужчина ударил по голове кастетом пенсионерку и убежал, после этого женщина скончалась в больнице от полученных травм. В настоящее время в отношении нападавшего возбужден ряд уголовных дел.

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